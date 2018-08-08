Листериоз в Украине: стало известно о первой смерти в 2018 году от опасной инфекции

В столице в июле умер мужчина от листериоза с поражением тканей головного мозга.

В Украине зафиксирован летальный случай в 2018 году от опасного заболевания - листериоза.

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Об этом сообщает "Центр общественного здоровья Минздрава". Отмечается, что в 2018 году в Украине зафиксировано два случая заболевания листериозом.

"Первый – во Львовской области, заболела женщина 1999 года рождения ангинозно-септической формой листериоза, после лечения в стационаре выздоровела. Второй случай – увы, летальный, мужчина 1949 года рождения в Киеве умер в июле 2018 года от листериоза с поражением ткани головного мозга", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украине угрожает атака листериоза - опасная инфекция, которая вызывает множество серьезных заболеваний. По первым симптомам она похожа на сильное пищевое отравление. Если же вовремя не диагностировать болезнь, страдает центральная нервная система или головной мозг. Для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин последствия могут быть летальными. В Украине один человек уже заболел листериозом.