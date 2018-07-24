Появились подробности трагедии в Одесской области: целая семья отравилась грибами, мать и сын умерли

10:07, 24 июля 2018
Страна
689 0

Читайте такжеВ львовском кафе произошло массовое отравление

Двое детей находятся сейчас в областной больнице Одессы, еще двое - в киевском "Охматдете", все в реанимации, говорится в сюжете ТСН.

Медики рассказывают: семья потеряла драгоценное время, поэтому и произошла трагедия. Специалисты уже провели экспертизу - такое тяжелое отравление вызвала бледная поганка - самый ядовитый гриб в мире.

Ранее в Житомире 4-летняя девочка Злата нашла на территории детского сада грибы и съела их. Так утверждает мать, которой пришлось звать медиков для спасения дочери.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#отравление#Одесская область