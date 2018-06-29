В Житомире 4-летняя девочка съела найденные на территории детсада грибы и чуть не умерла (видео)

Девочка два дня провела в реанимации. В детском саду заявили, что обследуют территорию и грибов там не может быть, и настаивали на этом, даже когда журналисты нашли грибы.

В Житомире 4-летняя девочка Злата нашла на территории детского сада грибы и съела их. Так утверждает мать, которой пришлось звать медиков для спасения дочери.

Об этом сообщает ТСН. "Ребенок был госпитализирован с подозрением на отравление грибами. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное", - рассказала врач-педиатр Житомирской областной детской больницы Нинель Передрий. Перед тем девочка два дня провела в реанимации, родители после пережитого от комментариев отказываются. Не рады журналистам и в дошкольном учреждении, где как раз началась проверка городским департаментом образования. "Чтобы была какая-то история, что где-то на территории дошкольного учреждения вживвали растения и отравился – такого не было и не должно быть. Обязательно усилим внимание и контроль всех дошкольных заведений", - заявила заместитель начальника департамента Раиса Кошевич.

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Временный руководитель детсада №46 Татьяна Колодюк убеждена, что грибов на территории быть не может. "Мы обследуем каждый день, посмотрите, где на том песке позади вас могут вырасти грибы. Возможно, ребенок там что-то нафантазировала", - говорит она. Отравиться, по мнению заведующей, девочка могла чем-то другим и не обязательно в садике. Однако журналисты всего в 20 метрах от игровой площадки в траве нашли гриб, а неподалеку под кустом – второй. Колодюк даже очевидные факты предпочитает опровергать: "Я не знаю, где вы их увидели".

Специалисты сразу установили, что один из грибов является обычным белым, а вот второй – это ядовитый Clitocybe. "Такой гриб – страшный для всех. Потому что здесь есть такие вещества, которые есть в красных мухоморах, в бледной поганке. Может быть и смертельный случай", - пояснил миколог Леонур Михайловский. Злате в больнице уже установили официальный диагноз – острое отравление грибами. Теперь родители девочки надеются, что после огласки опасные грибы исчезнут с территории детских садов и ни один ребенок от них больше не пострадает.

Как сообщал УНИАН, ранее киевлянка заявила, что ее сына в детсаду довели до невроза.