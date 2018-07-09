Почти половина украинцев заявили об ухудшении качества государственных медуслуг – опрос

Почти 40% опрошенных считают высоким уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине, а более 40% не знают своего семейного врача или терапевта.

44% опрошенных украинцев отметили, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг для страны ухудшилось, 14% - увидели улучшение, 32% - считают, что в уровне качества государственных медицинских услуг ничего не изменилось.

Об этом говорится в опубликованных результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

Социологи отмечают, что "за последние полгода несколько увеличилось количество тех, кто говорит об улучшении в этой сфере".

Читайте такжеБотулизм в Украине: названо число жертв в 2018 году

"38% оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине как высокий. Зато 54% имеют противоположное мнение. Несколько выше, чем в других регионах, оценили профессиональные качества медиков на востоке. Также положительно на уровень одобрения компетентности влияют наличие медика в семье и знакомство с семейным врачом", - сообщают социологи.

При этом сообщается, что 55% опрошенных знают своего семейного врача или терапевта, а 44% - не знают. Также 36% заявили, что уже выбрали себе семейного врача и подписали с ним договор, а 63% - пока еще не сделали этого. Среди тех же, кто уже заключил контракт, 82% заявили, что довольны своим врачом, и 7% выразили недовольство.

Вместе с тем, 50% респондентов поддерживают введение принципа «деньги следуют за пациентом» в финансировании медицины, а 20% высказали противоположное мнение, еще 17% заявили, что не поддерживают ни старую систему финансирования, ни новую.

Среди услуг, которые мог бы оказывать электронный сервис eHealth, который постепенно вводится в Украине, для опрошенных удобным стала бы проверка и сравнение цен в аптеках. 66% заявили, что им было бы удобно это делать с использованием этой системы, 29% высказали противоположное мнение. Назначать встречи с врачами, проверять свою историю болезни, заключать договоры с семейным врачом, печатать официальные рецепты лекарственных средств было бы удобным от 50% до 60% опрошенных, а неудобным - от 35% до 40%.

"Вместе с тем, возможное использование eHealth для получения медицинских консультаций с помощью видеоконференций вызывает противоположные оценки: 46% предпочли бы это удобным для себя, одновременно столько же - неудобным", - отмечает "Рейтинг".

В то же время, две трети респондентов поддерживают введение системы распределения расходов на лечение, когда определенная часть оплачивается государством, а другую платит пациент, 25% - против такой инициативы. Среди тех, кто не против такой системы финансирования расходов на медицинские услуги, 33% отметили, что готовы потратить на это не более 5% от общей стоимости, 26% - не более 10%, 13% - не более 20%, и 14% готовы оплатить 25% стоимости лечения.

Исследование проводилось с 1 по 10 июня 2018 г. и охватило население Украины старше 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка, которая составляет 1200 респондентов, репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,8%.