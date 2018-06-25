Как уберечься от теплового удара и перегрева: советы от Супрун (инфографика)

Чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе.

Поскольку летом солнечные лучи очень активные и опасные, существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара.

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Надлежащая первая помощь при подозрении на тепловое истощение или тепловой удар, прежде всего, включает охлаждение пострадавшего, и это нужно сделать как можно быстрее, советует на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, не забывайте пить достаточно воды и отдыхать в прохладе", - говорится в ее сообщении.

Также Супрун опубликовала инфографику с основными шагами оказания первой помощи, если вы или люди рядом получили тепловую травму. "Признаки и симптомы тепловых травм могут возникать в любом порядке", - добавила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ранее Супрун рассказала, можно ли в жару охладиться, выпив ледяной воды или съев мороженого.