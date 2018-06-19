Неделя "тропиков" в Украине: как уберечь себя в такую погоду (видео)

Прохожим на улицах следует от 10:00 утра до 17:00 дня держаться в тени.

Эта неделя в Украине будет влажной и жаркой: температура поднимется до 33 градусов в тени, к этому добавятся кратковременные дожди с последующим экстремальным испарением. Поэтому журналисты дали рекомендации относительно жизни в "тропическом" климате.

Сочетание температуры воздуха и влажности будет такая же, как на родине всех лиан, фикусов и пальм из ботанического сада, говорится в сюжете ТСН.

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Тяжело влажную жару переносят самые старшие и самые маленькие – дети склонны к перегреву, из-за чего в них может внезапно подняться температура и начаться тошнота, а пенсионерам грозит быстрая потеря сил и слабость.

Прохожим на улицах следует от 10:00 утра до 17:00 дня держаться в тени и защищать от солнечных лучей голову, одеваться только в натуральное, пить воду при первой возможности, а вот есть – не все, а только легкие салаты и фрукты понемногу, но шесть раз в день. Иначе можно на собственном опыте узнать, что такое внезапные обмороки – один из самых распространенных симптомов перегрева, вместе с ознобом и головной болью. Первая помощь при этом – это холодный компресс или душ.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, можно ли в жару охладиться, выпив ледяной воды.