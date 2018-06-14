День медика в Украине: Порошенко озвучил новые задачи и проекты в медицине

Президент отметил, что по экспертным данным, одна гривня, вложенная в профилактику, сохраняет десять гривень, израсходованных на лечение.

Президент Украины Петр Порошенко во время торжественного мероприятия ко Дню медицинского работника поздравил медиков и подчеркнул важность реформ в оказании медицинской помощи на первичном звене.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«За год нам многое удалось сделать. Подчеркиваю, что это не косметические реформы, косметические ремонты, а очень важная закладка новых фундаментальных ростков новой системы здравоохранения», - обратился Порошенко к медикам.

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Президент напомнил, что в прошлом году приняты законы, содержательно и финансово меняют всю устаревшую архитектуру системы - законы о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, об автономизации учреждений здравоохранения и т.п.

Также президент отметил, что будет держать на контроле проведение кампании по выбору пациентом врача и подписанию декларации, которая длится с апреля.

По словам Порошенко, согласно представленным ему докладам, более 8 млн граждан подписали декларации с терапевтами, педиатрами или семейными врачами, также заключены 149 договоров с учреждениями первичной помощи - коммунальными некоммерческими предприятиями, которые уже с 1 июля начнут получать финансирование по новой модели.

«Кто-то может спросить, а почему такая придирчивость к первичному звену, отвечу: это первый контакт врача с пациентом или со всей семьей. Врач, который видит человека, семью, в каких условиях они работают, в каких условиях они живут, предлагает оптимальные методы профилактики и лечения. По экспертным данным, гривня, вложенная в профилактику, спасает десять гривень, израсходованных», - особо подчеркнул глава государства.

Также Порошенко заявил, что до конца года должны заработать около 500 амбулаторий нового типа.

Кроме этого, президент напомнил, что сейчас внедрен амбициозный проект "Сельская медицина". "Я поставил четкую цель – для трети населения Украины, которые проживают в сельской местности, мы должны обеспечить как качественную и доступную медицинскую услугу, так и профессиональную высокоспециализированную консультацию", - написал президент в Twitter.

До конца года должен заработать около 500 амбулаторий нового типа. Уже наработана нормативно-правовую базу для имплементации этого закона, разработаны проекты строительства амбулаторий с жильем у большинства из них, утвержденные генеральные планы и проектно-сметная документация — Петр Порошенко (@poroshenko) June 14, 2018

По моей инициативе внедрено амбициозный проект «Сельская медицина». Я поставил четкую цель – для трети населения Украины, которые проживают в сельской местности, мы должны обеспечить как качественную и доступную медицинскую услугу, так и профессиональную высокоспециализированную консультацию — Петр Порошенко (@poroshenko) June 14, 2018

Когда в Украине отмечается День медика

Стоит отметить, что День медика в Украине отмечается в третье воскресенье июня. Таким образом, в 2018 году праздник приходится на 17 июня.