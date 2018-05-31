В Украине сняли запрет на популярный медпрепарат (документ)
В Украине сняли запрет на популярный препарат "Энтеросгель".
Решение о его запрете отозвала Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Были проведены дополнительные исследования, после которых "Энтеросгель" снова поступит в продажу.
Читайте такжеЖурналисты выяснили, почему украинцы так много тратят на лекарства (видео)
Ранее от Гослекслужбы Одесской области поступило сообщение о том, что препарат "Энтеросгель" фармацевтической компании "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ ", который применяют при отравлениях , реализовывался с нарушением методов контроля качества. В содержимом препарата зафиксирован завышенный показатель pH (водородный показатель).
Распоряжение Гослекслужбы касалось только одной партии лекарственного средства производителя КРЕОМА-ФАРМ. И не касалось других изготовленных этим предприятием серий указанного препарата.