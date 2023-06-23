В игре будет огромное количество занятий.

Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард стал гостем в подкасте Kinda Funny Xcast. Во время разговора с журналистами он раскрыл много интересной информации о грядущей экшен-RPG Starfield.

В игре присутствует более тысячи планет, которые созданы с помощью процедурной генерации. Однако часть из них включает уникальный контент — города, задания, случайные события и так далее. По мере исследования космоса игрок будет постепенно видеть локации и брать квесты, которые спроектированы разработчиками в ручном режиме.

Живность встречается только на 10% планет. Поиск населенных космических миров станет мотивацией для изучения галактических просторов. Среди животных есть как враждебные, так и нейтральные. Они могут вступать в драки между собой. На отдельных планетах будут разные биомы, а на некоторых — только один. Есть и пустые миры, где игроки никого не встретят. Это следствие создания огромного космоса с помощью процедурной генерации. Зато на каждой планете можно провести сканирование, а полученные данные — продать за кредиты.

Захваченные корабли удастся улучшить, но сначала их нужно зарегистрировать в космическом порту. Не менее полезной будет и система аванпостов. Базы на планетах можно связывать между собой для торговли. Это станет основой экономики в Starfield. А вот рыбалка в игре не предусмотрена, в том числе и на мирных аванпостах.

Компаньоны будут реагировать на решения пользователей и могут разозлиться, если им что-то не понравится. Романтические линии реализованы с четырьмя соратниками из организации "Созвездие". Только эти союзники имеют собственные цепочки заданий. Но если игроки захотят, то смогут обойтись без компаньонов. А еще есть опция сформировать команду исключительно из роботов.

Другие детали от Тодда Говарда

Шаблонные задания будут, но далеко не все квесты сводятся к стандартным поручениям "принеси-убей".

Скафандры понадобится подбирать, в зависимости от условий на планетах. По мере прохождения сюжета и прокачки на костюме будут появляться эмблемы и нашивки.

На планетах можно передвигаться только пешком, применяя реактивный ранец. Наземного транспорта и ездовых животных нет.

Ограничение в 30 кадров/с — сознательное дизайнерское решение. Игра способна выдавать 60 кадров/с, но пока что добавлять режим производительности не планируют.

Студия id Software помогала с производством Starfield, однако сотрудничество касалось только графических улучшений.

В проекте реализовано много функций доступности, например, детальное изменение шрифтов.

Starfield станет "раем" для создателей модификаций, Говард хочет, чтобы игра была актуальной в течение длительного периода времени.

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