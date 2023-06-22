Будут ли в экшен-RPG коллекторы, неизвестно.

Пользователи продолжают изучать подробную демонстрацию Starfield, которая была показана в рамках Xbox Games Showcase. Благодаря одному из фрагментов видео они выяснили, что в игре реализована возможность брать имущество в ипотеку.

Находкой поделился блогер под псевдонимом Mr_Rebs на своем аккаунте в Twitter. Игрок обратил внимание на фрагмент демонстрации Starfield с окном создания персонажа. Для своего героя можно будет выбрать разнообразные особенности, и одна из них называется "Начальный дом" (Starter Home). Она позволяет обзавестись небольшим домом на крохотной луне.

Однако у этого предложения есть загвоздка. Вместе с имуществом на игроков свалится ипотека в размере 50 тысяч кредитов в банке GalBank. То есть за возможность получить дом на старте прохождение придется расплачиваться регулярными платежами. Причем пока непонятно, насколько быстро в Starfield удастся накопить нужную сумму средств. Можно также предположить, что просрочка ипотеки будет сопровождаться штрафами или даже конфискацией дома.

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Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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