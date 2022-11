Многим журналистам не понравилась одна из номинаций экшен-RPG FromSoftware на TGA 2022.

Ранее на этой неделе организаторы церемонии награждения The Game Awards 2022 объявили список номинантов. Elden Ring оказалась на втором месте по количеству категорий, в которых игра представлена. Одна из них — лучший нарратив, где конкурентами экшен-RPG FromSoftware стали A Plague Tale: Requiem, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West и Immortality. Выдвижение проекта на этот приз не понравилось многим представителям прессы, однако за Elden Ring вступился креативный директор Santa Monica Studio Кори Барлог.

Претензии исходили от отдельных западных репортеров. Редактор GameSpot Гейб Гарвин написал: "Как Elden Ring получила номинацию за лучшее повествование? Никто не знает, что происходит?". Его поддержал ведущий автор в игровой секции Digital Trends: "Elden Ring [в категории] лучшее повествование — это настоящий фарс".

Не остался в стороне и Циан Махер, который пишет для The Verge, The Guardian, The Washington Post, GQ и других порталов. Он заявил: "Elden Ring, как лучшее повествование? Я люблю FromSoftware, но даже я понимаю, что это странно".

За Elden Ring вступился Кори Барлог, который руководил разработкой God of War 2018 года и продюсировал God of War: Ragnarök. Как заявил руководитель, сюжет в играх включает много элементов. Способы и частота подачи истории отличаются в зависимости от проекта. И нередко разработчики выбирают нетрадиционные варианты знакомства аудитории с повествованием.

Барлог считает, что люди привыкли к нарративу, как в кино, сериалах и книгах. Однако игры раздвигают эти рамки, поэтому не стоит критиковать проект, если он нестандартно походит к подаче сюжета.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

