Valhalla, Scorn и Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Что показали на Inside Xbox

Сегодня, 7 мая, компания Microsoft провела трансляцию Inside Xbox, на которой продемонстрировала игры от сторонних студий для консоли нового поколения Xbox Series X. УНИАН выбрал самые интересные проекты.

Компания начала трансляцию с показа Bright Memory Infinite – шутера, созданного одним разработчиком.

Также Microsoft продемонстрировала трейлер пятой части автосимулятора Dirt.

На Inside Xbox показали потрясающий трейлер хоррор-боевика с видом от первого лица – Scorn.

Еще одним хоррором для следующего поколения консолей стал Medium. Саундтрек к нему создал легендарный композитор Акира Ямаока.

Во время трансляции был анонсирован долгожданный сиквел экшн/РПГ про вампиров — Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Следующим анонсом на Inside Xbox стала игра Yakuza: Like A Dragon.

Еще на трансляции Microsoft был анонсирован шутер с динозаврами — Second Extinction.

Одним из самых ожидаемых анонсов стал ролик с геймплейными кадрами нового экшена от студии Ubisoft – Assassin's Creed Valhalla.

О чем Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla – это новая часть серии экшенов о древнем ордене ассасинов. Действие игры начинается в 873 году во времена завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии. Клану Эйвора противостоят лидеры четырех англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим. Также в Assassin’s Creed Valhalla будет продолжена сюжетная линия Лейлы Хассан – героини из предыдущих частей серии.

Кроме того, на трансляции были показаны такие игры, как Call of the Sea, Chorus, The Ascent и Scarlet Nexus. Ниже можно посмотреть всю трансляцию Inside Xbox.

