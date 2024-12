LEGO посчитала, что Агент 007 не слишком подходит бренду.

Оказывается, LEGO готовила свою игровую адаптацию Джеймса Бонда.

Пользователь Reddit под ником ClydeSparks07 показал ранее не опубликованный трейлер отменённой "кирпичной" адаптации истории Агента 007. Сам реддитор говорит, что видео лежало у него на компьютере уже несколько лет.

В 40-секундном трейлере, который изначально готовился для показа инвесторам, можно заметить сцены, вдохновлённые фильмами A View to a Kill, Live and Let Die и You Only Live Twice. Разумеется, игра должна была быть сдобренна фирменным пародийным юмором LEGO, например, заклятый враг Бонда Шона Коннери Эрнст Ставро Блофельд сменил питомца с кошки на курицу.

Предполагается, что LEGO отменила игру из-за того, что истории про Джеймса Бонда не слишком подходит детям. Однако пользователи отметили, что острые темы не помешали компании сделать несколько игр про Индиану Джонса, создатели которого даже не скрывают, что вдохновлялись Агентом 007.

Ранее мы рассказывали, что туристы заполонили небольшой городок в Черногории, где снимали один из самых известных фильмов про Джеймса Бонда.

