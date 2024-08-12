Живописный город Котор в Черногории уже не справляется с потоками туристов.

Примерно половина туристов хотя бы раз в жизни ехали на отдых в место, которое они увидели в фильме или сериале. В некоторых местах это привело к всплеску чрезмерного туризма – например, в хорватском Дубровнике, где снимали "Игру престолов", прошлым летом на одного местного жителя приходилось 36 приезжих.

Теперь же от наплыва туристов страдает город Котор в Черногории – уютный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный на краю живописного залива в Адриатическом море, также известный как место съемок фильма о Джеймсе Бонде 2006 года "Казино Рояль". Гости буквально забивают его узкие улочки и вызывают беспокойство по поводу окружающей среды, пишет The Independent.

Количество ежегодных прибытий круизных судов в город неуклонно росло за последнее десятилетие, в этом году достигнув 500. Например, на прошлой неделе в городе за один день пришвартовались четыре круизных судна с примерно 5 тысячами туристов.

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Вдобавок к ним в гавани Котора ежедневно причаливают сотни лодок и яхт, что вынуждает некоторых местных жителей призывать к повышению платы за въезд с нынешних 1 евро, которую взимают с посетителей круизных судов.

В то время как туризм обеспечивает примерно четверть экономики Черногории, 23 тысяч жителей Котора испытывают напряжение. Местные жители говорят, что слишком большое количество посетителей повышает стоимость жилья, вытесняя местных жителей с рынка, а также вызывает заторы и экологические проблемы.

"Пробки на дорогах огромные", – жалуется Дорис Дайкович, работающая в местном сувенирном магазине.

"Жизнь наших соседей становится все труднее в туристический сезон. Все подобные туристические направления работают над сокращением или выбором пассажирских судов и серьезным сбором платы за экскурсии", – добавляет директор местной туристической организации Йован Ристич, который поддерживает повышение платы за посещение круизных судов.

Рост массового туризма также наносит ущерб местной морской среде.

"Такое количество круизеров требует исследования для определения максимальной нагрузки на окружающую среду", – пояснила научный консультант Черногорского института морской биологии Милица Мандич.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты дали семь советов, как быть хорошим туристом в переполненных городах.

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