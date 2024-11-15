Создатели легендарных фильмов раскрыли основные критерии в выборе актера.

Продюсер серии легендарных фильмов о спецагенте 007 Джеймсе Бонде - Барбара Брокколи - описала идеального кандидата на роль шпиона в новой ленте. Знаменитость отметила, что занимается поиском актера, потому что хочет, чтобы новое лицо добавило "что-то новое и необычное".

В интервью Associated Press Брокколи отметила, что она отходит от стандартов предыдущих фильмов и теперь ищет актера, который может быть либо темнокожим, либо белым. В то же время важным критерием является то, что новому Джеймсу Бонду должно быть более 30 лет.

Более того, артист, который сыграет главную роль, должен быть готовым к тому, что ему придется заключить контракт на съемки фильмов в течение 10 лет. Также Барбара добавила, что, вероятно, всем зрителям угодить все равно не удастся, какого бы актера они ни выбрали. В частности, она предположила, что поклонники фильма будут скучать по актеру Дэниелю Крейгу, который впервые появился в ленте "Казино "Рояль" 2006 года и много лет был агентом 007 на экранах, но потом перестал участвовать в проекте.

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"Каждый раз, когда мы выбираем нового актера, фильмы меняются. Это волнение от нового Бонда, нового направления. Каждый человек, который взял на себя эту роль, предложил что-то новое и отличное", - сказал брат Брокколи и сопродюсер картин Майкл Уилсон.

К слову, ранее ходили слухи, что на роль Бонда претендует 33-летний актер Аарон Тейлер Джонсон, известный по лентам "Пипец" и "Каскадер". Правда, продюсеры картины пока не подтверждали эту информацию и не раскрывали дату начала съемок нового фильма о шпионе.

Что известно о Джеймсе Бонде

Джеймс Бонд - легендарный персонаж, созданный писателем Яном Флемингом в 1953 году. Серия фильмов о Бонде началась в 1962 году с картины "Доктор Ноу", и стала одной из самых длинных франшиз в истории кино.

Главную роль исполняли разные актеры, среди которых Шон Коннери, Роджер Мур, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. Именно Крейг принес Бонду популярность в фильмах, таких как "Казино "Рояль" и "Скайфол".

Напомним, ранее мы писали, что Леди Гага появится во втором сезоне сериала "Венздей" о семейке Аддамсов. Она сыграет эпизодическую роль.

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