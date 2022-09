Акция продлится до 8 сентября, 18:00 по киевскому времени.

Администрация магазина Epic Games Store не изменяет традициям. Она еженедельно раздает всем желающим разные игры. Сейчас пользователи могут посетить сервис и получить Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Submerged: Hidden Depths и комплект коллекционных предметов для Knockout City. Акция продлится до 8 сентября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут Hundred Days и начальный набор Epic для Realm Royale Reforged.

Подробнее об играх с раздачи в Epic Games Store

Shadow of the Tomb Raider — это заключительная часть обновленной трилогии приключений Лары Крофт. За создание приключенческого боевика отвечала Eidos Montreal, а за продвижение – Square Enix. История в игре посвящена спасению человечества от конца мира, который предсказали майя. Попутно главная героиня попытается разобраться в себе. Геймплей Shadow of the Tomb Raider включает перестрелки, решение головоломок, исследование мира и динамичные постановочные моменты.

Submerged: Hidden Depths — приключение с упором на изучение окружения от студии Uppercut Games Pty. В игре демонстрируется затонувший город, по которому на лодке плавают двое протагонистов — Мика и Така. При прохождении пользователи узнают об их желаниях и отношениях. А что касается геймплея, то он по большей части сводится к путешествиям.

Knockout City — это условно-бесплатная модернизированная версия "вышибал" от Velan Studios. Пользователи делятся на команды и состязаются между собой. Главная задача — попасть мячом в противника. Игроки вольны делать разнообразные броски, усиливать атаки, пасоваться и применять специальные снаряды, которые разбросаны на локациях. В проекте также реализовали изменение внешнего вида и несколько режимов для соревнований. Участники раздачи в EGS могут получить коллекционный набор Armazillo с костюмом, маской, победной позой, иконкой и прочим.

