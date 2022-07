Акция продлится до следующей недели.

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжаются еженедельные раздачи игр. На этот раз пользователи могут добавить в свою библиотеку Ancient Enemy и Killing Floor 2. Акция продлится до 14 июля, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут платформер с элементами экшена Wonder Boy: The Dragon's Trap, который только готовится выйти, и набор "Гладиаторы из черных ям" для Idle Champions of the Forgotten Realms.

Подробнее об играх с раздачи

Killing Floor 2 — это известный шутер от студии Tripwire Interactive. В игре рассказывается, как континентальная часть Европы была захвачена Зедами — злыми клонами, которые создал безумный ученый из корпорации Horzine.

Основная цель пользователей — посетить разные локации и перемолоть орды врагов на условный фарш. Для этого можно использовать множество видов оружия и улучшения. А чтобы мясорубка была более веселой, Killing Floor 2 снабдили кооперативом с командами на 6 и 12 человек.

Ancient Enemy — это карточная ролевая игра с элементами стратегии от студии Grey Alien Games. События сюжета разворачиваются в мире, который постепенно разрушается из-за победы злых сил. Главный герой должен восстановить свои силы и сразить центрального противника.

Пошаговый геймплей Ancient Enemy включает создание собственной колоды карт, битвы в пошаговом режиме, применение обширного арсенала заклинаний и взаимодействие с окружением для получения выгоды. Бои в игре выполнены в духе пасьянса, но с множеством уникальных переменных.

