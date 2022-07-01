Акция закончится на следующей неделе.

В Epic Games Store продолжаются традиционные еженедельные раздачи игр. Сейчас пользователи могут добавить в личную библиотеку сразу три проекта: Geneforge 1 — Mutagen, Hood: Outlaws & Legends и Iratus: Lord of the Dead. Акция продлится до 7 июля, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут карточная ролевая игра Ancient Enemy и шутер Killing Floor 2.

Подробнее об играх, которые раздаются в Epic Games Store

Hood: Outlaws & Legends — это кооперативный соревновательный экшен от студии Sumo Digital и издательства Focus Entertainment. Игра выполнена, как интерпретация приключений Робин Гуда и его союзников. В проекте проводятся матчи с участием двух команд. Побеждают пользователи, которые смогут захватить сокровище. Чтобы добраться до клада, нужно выполнять промежуточные цели — красть ключи, исследовать местность и так далее. У каждого героя в Hood: Outlaws & Legends есть свой класс и уникальные умения. Навыки можно комбинировать, чтобы эффективнее расправляться с врагами.

Iratus: Lord of the Dead представляет собой пошаговую RPG с элементами роглайка в духе Darkest Dungeon от российской студии Unfrozen и издательства Daedalic Entertainment. Главный герой в игре — некромант, который освободился из заточения и теперь формирует свою армию мертвых. Основная цель – выбраться из подземелья, попутно одолев всех врагов. В проекте можно прокачивать бойцов, подбирать разные комбинации героев в команде, собирать артефакты, совершенствовать свой лагерь и так далее.

Важно уточнить: Epic Games компенсирует разработчикам каждую бесплатную копию, которую пользователи получают в магазине. То есть, если добавить Iratus себе в библиотеку, то Daedalic и российская студия Unfroze все равно получат деньги.

Geneforge 1 — Mutagen — это изометрическая ролевая игра в фэнтезийном мире от студии Spiderweb Software. События RPG разворачиваются на острове, где спрятаны сокровища. Пользователи должны добыть их первыми и не дать это сделать другим захватчикам. Основная ставка в проекте делается на разнообразный геймплей. В сражениях можно использовать магию, ловушки и даже собственную армию мутантов. Однако драться не обязательно — игра проходится и с помощью дипломатии без единого убийства.

Вас также могут заинтересовать новости: