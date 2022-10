Акция закончится на следующей неделе.

Администрация магазина Epic Games Store не изменяет традициям. Каждую неделю в сервисе исправно раздают разнообразные игры. На этот раз пользователи могут зайти в EGS, чтобы получить Darkwood и ToeJam & Earl: Back in the Groove!. Акция продлится до 20 октября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут сразу две экшен-RPG — Evoland Legendary Edition и знаменитая Fallout 3: Game of the Year Edition.

Подробнее об играх с раздачи в Epic Games Store

Darkwood — это изометрический хоррор от студии Acid Wizard Studio. Главный герой игры оказался в доме посреди леса. Он должен выживать и параллельно понять, как и почему очутился в этом странном месте.

Пользователям понадобится собирать ресурсы, создавать полезные предметы и исследовать местность. Протагонист будет встречаться разными персонажами и узнавать подробности о мире. В дневное время окружение в Darkwood генерируется случайным образом. А ночью выходить наружу опасно, так как в лесу таится множество опасностей.

ToeJam & Earl: Back in the Groove! — это приключенческий "рогалик" от студии HumaNature. В игре рассказывается новая история главных героев Тоджема и Эрла. Они потерпели крушение на Земле и должны пройти череду уровней, чтобы снова отправиться в межгалактическое путешествие.

Проект включает множество безумных головоломок и выделяется за счет стилистики, которая вдохновлена хип-хопом. Основная цель пользователей — исследовать местность, необычными способами взаимодействовать с предметами и выполнять задачи для продвижения по сюжету. Проходить ToeJam & Earl: Back in the Groove! можно как самостоятельно, так и в кооперативе до четырех человек.

