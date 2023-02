Акция традиционно продлится в течение недели.

В магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача. Администрация сервиса предлагает всем желающим добавить в свою библиотеку две игры — City of Gangsters и Dishonored: Death of the Outsider. Акция продлится в течение недели и закончится 9 февраля, в 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатным станет симулятор управления рестораном Recipe for Disaster.

Подробнее о бесплатных играх в Epic Games Store

Dishonored: Death of the Outsider — это стелс-экшен и самостоятельное дополнение к Dishonored 2. За создание проекта отвечали студия Arkane и издательство Bethesda Softworks. По сюжету главная героиня Билли Лерк, одна из самых грозных наемных убийц в Дануолле, объединилась со своим старым наставником Даудом. Они стремятся убить Чужого — местное божество, способное наделять людей сверхъестественными навыками.

Прохождение игры делится на уровни. На каждой локации необходимо достичь определенной цели, но как именно это сделать — решает исключительно пользователь. В проекте присутствует свобода действий: можно тихо пробираться мимо врагов, скрытно их устранять или устраивать кровавую баню с применением разного оружия. Игра всегда предоставляет выбор.

Dishonored: Death of the Outsider получила в Steam 7144 отзыва, 86% из которых положительные.

City of Gangsters — это экономическая пошаговая стратегия от студии SomaSim и издательства Kasedo Games. В игре необходимо выстроить криминальную империю в США 20-х годов прошлого века, то есть во времена "сухого закона". Пользователям понадобится сооружать подпольные заводы по производству алкоголя, налаживать цепочки поставок, грамотно управлять ресурсами и заводить связи.

Постепенно свой бизнес необходимо масштабировать, что приведет к новым вызовам. Понадобится давать взятки коррумпированным полицейским, бороться за территории и сферы влияния, нанимать новых подчиненных и так далее.

В Steam City of Gangsters имеет 75% положительных отзывов из общих 810.

