В Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи игр. Все желающие могут посетить сервис и добавить в свою библиотеку сразу два проекта — Fort Triumph и RPG in a Box. Акция продлится до 8 декабря, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут Saints Row IV: Re-Elected, которая создана по принципам GTA, и смесь экшена и bullet hell под названием Wildcat Gun Machine.

Подробнее об играх с раздачи в Epic Games Store

RPG in a Box — это конструктор ролевых проектов от разработчика-одиночки Джастина Арнольда. Редактор позволяет игрокам создавать собственные RPG без каких-либо знаний в программировании и моделировании. Все инструменты уже готовы — пользователям лишь нужно выбрать, как их соединить в полноценное приключение.

Конструктор включает инструментарий для создания карт, воксельных объектов с анимациями, визуальных скриптов и боевых систем. Пользователи также могут применить режим настройки камеры для разработки заставок. RPG in a Box знакомит с производством игр без освоения сложных тонкостей.

Fort Triumph — это стратегия с тактическими боями от студии CookieByte Entertainment и издательства All in! Games. Игра напоминает смесь Heroes of Might and Magic и XCOM. Из первой разработчики взяли исследование мира в пошаговом режиме. Пользователи должны изучать карту, строить города, собирать артефакты и следить за добычей ресурсов.

А вот тактические сражения отсылают к XCOM. Игроки управляют отрядом бойцов и применяют заклинания избранного героя. Последнего можно прокачивать, открывая более эффективные навыки. В битвах также важно учитывать объекты окружения, которые позволяют получить преимущество над врагом.

