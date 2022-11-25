Она будет приурочена к Рождеству и Новому году.

Epic Games каждую неделю дарит бесплатные игры всем желающим в своем магазине Epic Games Store. А накануне Нового года и Рождества она устраивает грандиозную акцию. Каждый день в сервисе проходит раздача одного или сразу нескольких проектов. И в 2022-м этот "карнавал щедрости" повторится, если верить инсайдеру.

Об акции рассказал проверенный информатор billbil-kun. Он регулярно публикует подборки бесплатных игр в PS Plus до официального анонса, а в прошлом году правильно предсказал все проекты с ежедневных раздач в EGS. Поэтому поводов не доверять инсайдеру нет.

По данным его источников, акций пройдет в период с 15 декабря по 10 января. Это примерные сроки — раздачи не обязательно будут длиться 26 дней. К примеру, в прошлом году Epic Games дарила игры с 16 по 30 декабря. В целом пользователи получили семнадцать проектов, ведь под конец бесплатной сделали целую трилогию Tomb Raider. Скорее всего, компания удивит похожим сюрпризом в 2022-м.

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Другая информация о праздничной акции

Обычно бесплатно дарят небольшие, но качественные и известные в узких кругах проекты. Однако среди них проскакивают и крупные игры. Например, в 2021 году акция открылась с раздачи Shenmue III.

Ближе к началу раздач в Сеть, скорее всего, сольют список из всех проектов, которые станут бесплатными. Так было и в 2020-м, и в 2021-м. Вряд ли 2022-й станет исключением, учитывая послужной список billbil-kun.

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