Последняя часть первого сезона антологии разделила прессу на два лагеря.

В последняя время известные игры все чаще начали получать противоречивые оценки от западной прессы. Не так давно критики не смогли прийти к единому мнению касательно Scorn и Somerville. А сейчас похожая ситуация случилась с The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — хоррором в стиле интерактивного кино от студии Supermassive Games и издательства Bandai Namco.

На Metacritic (ПК-версия) игра получила 72 балла после 20 обзоров. Похожая ситуация наблюдается на странице для PlayStation 5: 73 балла при 18 рецензиях.

Одни критики похвалили хоррор за атмосферу, неожиданные действия персонажей и интересные идеи, например, отель, созданный на основе "Замка убийств" серийного маньяка Генри Говарда Холмса. Необычное место, где разворачивается сюжет, по мнению критиков, оживило серию,

А вот другая часть журналистов назвала The Devil in Me проходным хоррором с проблемами, которые перекочевали из предыдущих частей. QTE-ивенты уже приелись, скримеры не пугают, а вариативность в решениях не добавляет интриги в сюжет. Выдержки из мнений отдельных изданий присутствуют ниже.

PC Invasion (9,5 из 10): " Благодаря тревожной атмосфере, захватывающему напряжению и новым действиям персонажей, игра The Devil in Me является значительным улучшением франшизы. Для того чтобы игра не была утомительной, в ней просто необходимо сделать возможность пропускать сцены при повторном прохождении".

Hobby Consolas (80 из 100): "Не лучший эпизод в первом сезоне антологии The Dark Pictures, но несомненный выбор для тех, кто хочет насладиться прямым, искренним слешером".

SpazioGames (6,5 из 10): "The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — это финал сезона, который пытается заставить забыть о взлетах и падениях серии. На этот раз игра отдает дань уважения великим фильмам-слешерам начала восьмидесятых, но сюжет слишком слаб, а ограничения геймплея сдерживают амбиции разработчиков".

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — подробности игры

Это кинематографический хоррор, который станет заключительным в первом сезоне антологии от Supermassive Games.

Сюжет игры посвящен группе героев, которые отправились посетить современную версию "Замка убийств" серийного маньяка Генри Говарда Холмса. В этом отеле персонажам придется бороться за свои жизни. Им понадобится прятаться и решать опасные головоломки под надзором манипулятора, который всегда находится в тени.

Геймплей в The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me включает принятие решений и QTE-ивенты. Пользователи также могут исследовать локации и находить секреты, например, картины, которые показывают эпизоды из потенциального развития истории.

Игрокам понадобится самостоятельно решать судьбу героев. Все они могут как выжить, так и умереть до финала.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me вышла 18 ноября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

