В ролике рассказали об основных действующих лицах в игре.

Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco Entertainment выпустили новый трейлер кинематографического хоррора The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Ролик посвятили персонажам и разнообразным вариантам их смерти.

В игре будет пять основных героев: Чарльз Лоннит, Кейт Уайлдер, Марк Нестор, Джейми Тьерган и Эрин Киман. У каждого из них есть свои уникальные способности, которые понадобится использовать при прохождении. Навыки позволят выпутываться из тяжелых ситуаций и сохранять жизни персонажам.

Герои также имеют особенности характера. Например, Джейми шутит, Чарльз выглядит любознательным, а Марк — уравновешенным. Последний старается контролировать себя в тяжелых ситуациях.

Отдельные фрагменты видео посвящены потенциальным смертям главных героев. Эрин может задушить противник, Чарльз — сгореть в огненном вихре, а Марк — получить удар электричеством. Выживут ли персонажи, зависит от действий игрока.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — подробности игры

Это кинематографический хоррор, который станет заключительным в первом сезоне антологии от Supermassive Games.

Сюжет игры посвящен группе героев, которые отправились посетить современную версию "Замка убийств" серийного маньяка Генри Говарда Холмса. В этом отеле персонажам придется бороться за свои жизни. Им понадобится прятаться и решать опасные головоломки под надзором манипулятора, который всегда находится в тени.

Геймплей в The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me включает принятие решений и QTE-ивенты. Пользователи также смогут исследовать локации и находить секреты, например, картины, которые показывают эпизоды из потенциального развития истории.

Игрокам понадобится самостоятельно решать судьбу героев. Все они могут как выжить, так и умереть до финала.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me выйдет 18 ноября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: