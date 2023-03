Намечается песочница с невероятным количеством возможностей.

Nintendo опубликовала новую геймплейную демонстрацию The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В ролике показали множество аспектов грядущей игры: сражения, способности главного героя, взаимодействие с окружением, исследование и прочее.

На видео главным героем Линком управлял продюсер серии Эйджи Аонума. Он же комментировал все происходящие на экране события. Подавляющая часть демонстрация прошла на небесных островах. Чтобы попасть на них, необходимо найти падающий сверху каменный осколок, а затем воспользоваться новым умением протагониста под названием "Восстановление". Этот навык позволяет вернуть объекты окружения в исходное состояние.

Небесные острова усеяны разнообразными интересными точками. Здесь есть полуразрушенные руины, головоломки, новые враги и возможности. В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Линк способен создавать разнообразные транспортные средства. Аонума в ролике продемонстрировал два варианта плотов с пропеллерами. Их части соединены неизвестным зеленым "клеем".

Среди вариантов транспорта есть воздушные шары, глайдеры и даже импровизированные автомобили. Пользователи смогут проявить свою фантазию. А что касается боев, то в ролике показано применение разного оружия, стрельба из лука и несколько врагов.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

Nintendo пока раскрыла мало деталей игры, но это и не удивительно. После феноменального успеха Breath of the Wild отличные продажи Tears of the Kingdom обеспечены. Так что компании нет смысла проводить агрессивный маркетинг.

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновляются идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочует из предыдущей части, но значительно расширится. Например, Линк сможет исследовать сооружения на небесах.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

