Студия Daedalic Entertainment и издательство Nacon попытались показать, почему у The Lord of the Rings: Gollum настолько высокие системные требования. Разработчики опубликовали на официальном YouTube-канале NVIDIA трейлер игры в разрешении 4К и с трассировкой лучей. Однако впечатлить пользователей не удалось.

В свежем ролике демонстрируется преимущественно окружение. Кадры включают панорамные сцены с локациями на территории Мордора, эльфийскими лесами, древними руинами, пещерами и подземными сооружениями. Есть также эпизоды с персонажами, например, в одном из них Голлум встречается с человеческой предводительницей, а в другом главного героя берут в плен трое мечников. А еще можно увидеть фрагмент с детально изображенными орками в броне.

Трейлер был посвящен трассировке лучей, поэтому во многих сценах заметно реалистичное рассеивание света вокруг источников и корректное положение теней. Однако качество текстур, моделей и визуальных эффектов в лучшем случае можно назвать средним. С этим согласны и пользователи, которые в очередной раз раскритиковали визуальную составляющую The Lord of the Rings: Gollum. Один из комментаторов написал, что эта игра заставляет "почувствовать себя Голлумом".

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

