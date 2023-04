Теперь для запуска нужна как минимум видеокарта RTX 3060.

Что-то странное творится с The Lord of the Rings: Gollum. На прошлой неделе издательство Nacon и студия Daedalic Entertainment опубликовали системные требования игры. Минимальные и рекомендованные параметры оказались на удивление высокими, с учетом весьма средней графики. Однако на этом разработчики не остановились. Недавно Daedalic подняла требования еще сильнее.

Изменения коснулись только видеокарт. Теперь в минимальных параметрах указаны RTX 3060 и RX 5700 XT с 8 Гбайт видеопамяти. А в рекомендованных вообще значатся RTX 4070 и RX 6800 XT. То есть для запуска The Lord of the Rings: Gollum в 1440р с высокими настройками и трассировкой лучей, нужен графический процессор нового поколения.

Игроки в комментариях на профильных ресурсах недоумевают от мощностей, которые необходимы для запуска невзрачного в графическом плане проекта. Отдельные пользователи уже пошутили, что во время прохождения The Lord of the Rings: Gollum компьютер будет в реальном времени отливать Кольцо Всевластья.

Видео дня

Минимальные требования (1080p, средние настройки, без трассировки лучей)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 11;

место на диске: 45 Гбайт.

Рекомендуемые требования (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей)

ОС: Windows 10, 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 (с DLSS в режиме "Качество") AMD Radeon RX 6800 XT (16 Гбайт);

оперативная память: 32 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 45 Гбайт.

The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности

Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.

При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.

Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.

The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Вас также могут заинтересовать новости: