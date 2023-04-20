Что-то странное творится с The Lord of the Rings: Gollum. На прошлой неделе издательство Nacon и студия Daedalic Entertainment опубликовали системные требования игры. Минимальные и рекомендованные параметры оказались на удивление высокими, с учетом весьма средней графики. Однако на этом разработчики не остановились. Недавно Daedalic подняла требования еще сильнее.
Изменения коснулись только видеокарт. Теперь в минимальных параметрах указаны RTX 3060 и RX 5700 XT с 8 Гбайт видеопамяти. А в рекомендованных вообще значатся RTX 4070 и RX 6800 XT. То есть для запуска The Lord of the Rings: Gollum в 1440р с высокими настройками и трассировкой лучей, нужен графический процессор нового поколения.
Игроки в комментариях на профильных ресурсах недоумевают от мощностей, которые необходимы для запуска невзрачного в графическом плане проекта. Отдельные пользователи уже пошутили, что во время прохождения The Lord of the Rings: Gollum компьютер будет в реальном времени отливать Кольцо Всевластья.
Минимальные требования (1080p, средние настройки, без трассировки лучей)
- ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
- процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT (8 Гбайт);
- оперативная память: 16 Гбайт;
- DirectX: версии 11;
- место на диске: 45 Гбайт.
Рекомендуемые требования (1440p, высокие настройки, с трассировкой лучей)
- ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
- процессор: Intel Core i3-6100 или AMD Ryzen 5 2600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 (с DLSS в режиме "Качество") AMD Radeon RX 6800 XT (16 Гбайт);
- оперативная память: 32 Гбайт;
- DirectX: версии 12;
- место на диске: 45 Гбайт.
The Lord of the Rings: Gollum — центральные подробности
- Сюжет игры посвящен ранее неизвестной главе истории Голлума. Пользователи увидят, как он был рабом в Барад-дуре и гостил у эльфов Лихолесья. А основная цель протагониста — снова завладеть Кольцом Всевластья.
- При прохождении пользователям понадобится принимать решения, склоняясь к одной из личностей главного героя — злобному Голлуму или доброму Смеаголу.
- Геймплей в проекте типичен для стелс-приключений: игроки будут скрытно преодолевать локации, изучать местность и решать пространственные головоломки.
- The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.