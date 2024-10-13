Halls of Torment вошла в двадцатку самых популярных новинок в Steam.

Игра Halls of Torment, сочетающая в себе элементы Diablo и Vampire Survivors, вышла из раннего доступа после 17 месяцев разработки и сразу же стала одним из самых высоко оценённых Rogue-like проектов 2024 года.

Проект был создан студией Chasing Carrots, игра предлагает погрузиться в подземный мир, сражаясь с непрекращающимися ордами врагов в bullet hell. Графическое оформление, навеянное эстетикой ретро-RPG 90-х годов, придает игре особый шарм и вызывает ностальгию у поклонников классических ролевых игр.

С момента выхода в ранний доступ Halls of Torment привлекла более 900 тысяч игроков. После официального релиза 24 сентября игра получила "крайне положительные" отзывы в Steam, набрав более 23 тысяч рецензий, 95% из которых - одобрительные. Также спустя три недели после релиза, игра всё ещё держится в топ-20 самых популярных новинок в Steam, а известный игровой блогер Asmongold прокомментировал, что игра "изменила его жизнь", эта цитата гордо красуется на странице проекта в магазине Valve.

Игрокам предстоит постепенно совершенствовать своего персонажа с помощью разнообразных навыков и предметов. Каждый забег предлагает новые возможности для создания уникальных билдов и стратегий.

Несмотря на отсутствие четкого плана дальнейшего развития, команда Chasing Carrots заявила о намерении продолжать выпускать обновления и добавлять новые функции. В игре уже доступно более 500 заданий, которые смогут надолго занять игроков.

Ранее мы рассказывали, что Diablo IV станет первой игрой, созданной студией, принадлежащей Microsoft, которая получит улучшения для версии на Playstation 5 Pro. Также апгрейд коснётся и недавно вышедшее DLC к игре Vessel of Hatred.

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