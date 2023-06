Это связано с региональными ценами.

Когда началась раздача theHunter: Call of the Wild и набора для Idle Champions of the Forgotten Realms в Epic Games Store, в украинском сегменте магазина не показывалось название следующей бесплатной игры. Мы тогда предположили, что администрация сервиса еще не договорилась с партнерами или решила временно приостановить акции. Однако причина была другой.

На самом деле Epic Games объявила, какой проект пользователи смогут получить на следующей неделе. В период с 29 июня по 6 июля бесплатной станет The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Вот только раздача пройдет не во всех регионах.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом kiwi_pro обратился к разработчикам игры из французской Artefacts Studio. Он спросил, почему пользователи из Аргентины, Тайваня, Мексики и Южной Кореи не смогут получить The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Украина тоже вошла в этот список.

В компании ответили, что раздачи не будет в странах, где игра не продается в Epic Games Store. А причиной, почему проект нельзя приобрести в части государств, разработчики назвали региональную стоимость. При этом в Steam The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos продается с учетом ценообразования в разных странах.

Подробнее о The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Это тактическая ролевая игра от Artefacts Studio и Dear Villagers. По сюжету пользователям необходимо возглавить группу искателей приключений, которые должны пройти опасное подземелье и добыть главное сокровище.

Проект наполнен сатирой, что стало одной из его главных особенностей. А в геймплее преобладают пошаговые сражения с применением навыков и возможностей героев.

