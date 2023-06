А вот следующие проекты, которые достанутся пользователям, пока не объявлены.

Магазин Epic Games Store радует очередной порцией подарков. Пользователи могут получить theHunter: Call of the Wild и набор для Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция продлится до 29 июня, 18:00 по киевскому времени. А вот следующие бесплатные игры не объявлены. Возможно, Epic Games пока не договорилась с партнерами. Хотя есть вероятность, что компания решила взять паузу в раздачах.

Подробнее о бесплатных играх в EGS

theHunter: Call of the Wild — это симулятор охоты от студии Expansive Worlds. Пользователям предстоит погрузиться в реалистичный мир, посетить разные регионы и добывать трофеи. В игре реализован большой арсенал оружия — от луков до винтовок. Его нужно подбирать в соответствии с видом животного, на которого идет охота. Проект также включает кооператив и соревновательный многопользовательский режим, где игроки способны проверить свои навыки.

Idle Champions of the Forgotten Realms — это условно-бесплатная стратегия с ролевыми элементами во вселенной Dungeons & Dragons. Пользователям предстоит собирать команду из разнообразных персонажей, прокачивать их, подбирать экипировку и сражаться с множеством врагов. Набор, который можно получить в Epic Games Store, включает пять героев, эксклюзивный мифический облик и сундуки со снаряжением.

