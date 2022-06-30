Слитая ранее подборка оказалась правдивой.

Инсайдер billbil-kun оказался в очередной раз прав. В июле подписчики PlayStation Plus всех форматов — Essentials, Extra и Deluxe — бесплатно получат Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan и Arcadegeddon. Sony подтвердила это в официальном анонсе.

Японская компания огласила подборку игр для пользователей PS Plus в блоге PlayStation. Вышеперечисленные проекты будут доступны для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. Crash Bandicoot 4 и Arcadegeddon имеют нативные PS5-версии, а Man of Medan запускается по обратной совместимости.

Добавить перечисленные игры в личную библиотеку подписчики PlayStation Plus смогут с 5 июля до 1 августа. До тех пор еще есть шанс получить июньскую подборку, в состав которой вошли God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker и Nickelodeon All-Star Brawl.

Подробнее о бесплатных играх для подписчиков PlayStation Plus в июле

Crash Bandicoot 4: It's About Time — это платформер от студии Toys For Bob и издательства Activision. Сюжет в игре посвящен спасению пространственно-временного континуума от уничтожения. Геймплей в проекте традиционный для жанра, однако разработчики сумели реализовать много уникальных испытаний. Они добавили в Crash Bandicoot 4 смену перспективы, перемотку времени, переключение гравитации и прочее. А еще у каждого персонажа в игре есть умения, которые применяются при прохождении уровней.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan — это интерактивное хоррор-кино от Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment. В игре рассказывается о группе подростков, оказавшейся на корабле-призраке. Здесь герои столкнутся со сверхъестественными явлениями и другими опасностями. Главная задача в проекте — выживание, а оно зависит от решений пользователя. Остальной геймплей сводится к изучению местности и QTE-ивентам.

Arcadegeddon — это многопользовательский шутер от студии IllFonic. В игре есть несколько режимов, а основной из них — прохождение локаций в кооперативе. Пользователи должны искать сундуки, уничтожать врагов и сражаться с боссами. Разработчики также реализовали командные PvP-стычки.

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