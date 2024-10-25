Критики оценили сюжетную кампанию Call of Duty: Black Ops 6: ее уже называют лучшей в серии

В Steam у игры 73% положительных отзывов.

Недавно вышедшаяCall of Duty: Black Ops 6 уже успела получить первые отзывы, и судя по всему, новая часть имеет все шансы стать одной из лучших за последние годы.

Activision не предоставила пресс-копии игры заранее, из-за чего многие игровые издания решили повременить с публикацией рецензий. Тем не менее, некоторые из них все же успели оценить новинку вовремя. Так, журналист IGN поставил сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 6 оценку 9 из 10, отметив высокий уровень разнообразия и гибкости миссий, назвав ее одной из лучших за всю историю серии.

IGN описывает кампанию Black Ops 6 как захватывающий шпионский триллер, который дарит новое дыхание франшизе. В рецензии говорится, что игра возвращается к корням лучших одиночных режимов серии, добавляя собственные новаторские идеи. Журналист отмечает, что сюжетная линия одна из самых захватывающих в истории франшизы, а миссии отличаются разнообразием и широким масштабом. Игрокам предлагают необычные миссии, например, проникновение на политический гала-вечер, где можно выбрать несколько путей выполнения задания, что добавляет игре реиграбельности.

Видео дня

Black Ops 6 продолжает развитие тематических шпионских триллеров, начатых еще в Black Ops 2010 года, и доводит их до нового уровня. Сюжет переносит игроков в 1991 год, где команда опытных оперативников противостоит новой угрозе под названием "Пантеон", слухи о которой связывают с созданием опасного биологического оружия.

Боевые механики позволяют разнообразить игровой процесс, делая геймплей динамичным и зрелищным. Возможность выбирать стиль прохождения, скрытный или агрессивный, делает кампанию особенно гибкой, а использование разнообразных гаджетов и импровизированных решений добавляет глубину игровому процессу.

Рецензия XboxEra также подтвердила успех Call of Duty: Black Ops 6. Издание отмечает масштабность кампании, которая включает как классические моменты в стиле Майкла Бэя, так и открытые миссии, где игроки могут выбирать, как подходить к выполнению заданий. В рецензии упоминается долгожданная вариативность прохождения: можно использовать разные стили игры: от скрытного прохождения до ожесточенных перестрелок. Журналист выделяет миссию в иракской пустыне, которая напоминает Warzone в одиночном режиме, что привносит свежий подход в серию.

По мнению XboxEra, финальная часть сюжета становится слегка абсурдной, особенно с психологической точки зрения, но в целом история достаточно логична и интересна, чтобы удерживать внимание. XboxEra также высоко оценила визуальные эффекты и разнообразие миссий, а также отметила уникальные игровые механики, такие как Omni Movements, позволяющие перемещаться более свободно и разнообразно. В рецензии отдельно упоминаются кинематографические анимации, которые поднимают качество графики на новый уровень.

По мнению журналиста XboxEra, несмотря на то, что сюжет Black Ops 6 временами становится слишком абсурдным, особенно в конце, однако в целом он достаточно логичен, чтобы удерживать интерес игрока. По итогу XboxEra поставила игре 8.5 из 10.

Пользовательская оценка игры в Steam оказалась несколько ниже, но все еще достойной. За первые несколько часов после релиза игра получила 789 отзывов, 73% из которых - положительные. Игроки отмечают качественно реализованный мультиплеер и внимание разработчиков к деталям. Например, один из пользователей отметил анимации перезарядки оружия, назвав их лучшими среди игр в своем жанре.

Все негативные отзывы связаны с техническим состоянием игры. Игроки недовольны, что для запуска нужен отдельный лаунчер, помимо Steam.

Релиз Call of Duty Black Ops 6 состоялся 25 октября. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Также в игру можно поиграть через подписку Xbox Game Pass.

Ранее мы сообщали, что Microsoft убрала возможность оформить пробную подписку на Xbox Game Pass перед выходом Black Ops 6. Ранее корпорация уже делала так перед выходом Starfield в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: