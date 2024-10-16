Activision представила релизный трейлер ПК-версии новой Call of Duty: Black Ops 6, а также обнародовала системные требования для проекта.
Cудя по требованиям, игра получила хорошую оптимизацию. Для комфортной игры на высоких настройках в Full HD разрешении хватит компьютера с RTX 3060, или же GTX 1080TI, и процессора AMD Ryzen 5 1600X. Минимальные требования и того меньше - GTX 960 и AMD Ryzen 5 1400.
Системные требования Call of Duty: Black Ops 6
Минимальные:
- ОС: Windows 10.
- Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A580.
- Видеопамять: 2 Гб.
- Оперативная память: 8 Гб.
- Место на SSD: 102 Гб.
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 или 11
- Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT.
- Видеопамять: 8 Гб
- Оперативная память: 12 Гб.
- Место на SSD: 102 Гб
Ультра для 4К разрешения:
- ОС: Windows 10 или 11.
- Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 4070 или AMD RadeonRX 6800XT.
- Видеопамять: 10 Гб
- Оперативная память: 16 Гб.
- DirectX 12.
- Место на SSD: 102 Гб.
Кроме того, разработчики представили релизный трейлер для версии на ПК. Там можно увидеть перестрелки и срежиссированные погони на военной технике в сюжетной кампании, а также схватки с другими игроками в многопользовательском режиме.
Call of Duty: Black Ops 6 выйдет на ПК 25 октября в 07:00 по киевскому времени. На консолях Playstation 5 и Xbox Series игра в промежутке с 09:00 24 октября до 14:00 25 октября. Также проект сразу будет доступен в подписке Xbox Game Pass.
Напомним, что недавно также появились системные требования для Dragon Age: The Veilguard. Игра тоже порадовала поклонников демократичными требованиями: для того, чтобы запустить игру хватит GTX 970.
Немного о Call of Duty: Black Ops 6
События Call of Duty: Black Ops 6 разворачиваются в начале 1990-х годов, сразу после завершения Холодной войны. Разработчики характеризуют игру как шпионский триллер с "умопомрачительным сюжетом в духе классических Black Ops, не ограниченный никакими рамками".
Разработкой сюжетной кампании занималась студия Raven Software, известная по Black Ops Cold War и Singularity. За многопользовательский режим и режим Зомби отвечала команда из Treyarch.