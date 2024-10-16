Для игры на высоких настройках хватит GTX 1080TI.

Activision представила релизный трейлер ПК-версии новой Call of Duty: Black Ops 6, а также обнародовала системные требования для проекта.

Cудя по требованиям, игра получила хорошую оптимизацию. Для комфортной игры на высоких настройках в Full HD разрешении хватит компьютера с RTX 3060, или же GTX 1080TI, и процессора AMD Ryzen 5 1600X. Минимальные требования и того меньше - GTX 960 и AMD Ryzen 5 1400.

Системные требования Call of Duty: Black Ops 6

Минимальные:

ОС: Windows 10.

Процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 470 или Intel Arc A580.

Видеопамять: 2 Гб.

Оперативная память: 8 Гб.

Место на SSD: 102 Гб.

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 или 11

Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT.

Видеопамять: 8 Гб

Оперативная память: 12 Гб.

Место на SSD: 102 Гб

Ультра для 4К разрешения:

ОС: Windows 10 или 11.

Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 2700X.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 4070 или AMD RadeonRX 6800XT.

Видеопамять: 10 Гб

Оперативная память: 16 Гб.

DirectX 12.

Место на SSD: 102 Гб.

Кроме того, разработчики представили релизный трейлер для версии на ПК. Там можно увидеть перестрелки и срежиссированные погони на военной технике в сюжетной кампании, а также схватки с другими игроками в многопользовательском режиме.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет на ПК 25 октября в 07:00 по киевскому времени. На консолях Playstation 5 и Xbox Series игра в промежутке с 09:00 24 октября до 14:00 25 октября. Также проект сразу будет доступен в подписке Xbox Game Pass.

Напомним, что недавно также появились системные требования для Dragon Age: The Veilguard. Игра тоже порадовала поклонников демократичными требованиями: для того, чтобы запустить игру хватит GTX 970.

Немного о Call of Duty: Black Ops 6

События Call of Duty: Black Ops 6 разворачиваются в начале 1990-х годов, сразу после завершения Холодной войны. Разработчики характеризуют игру как шпионский триллер с "умопомрачительным сюжетом в духе классических Black Ops, не ограниченный никакими рамками".

Разработкой сюжетной кампании занималась студия Raven Software, известная по Black Ops Cold War и Singularity. За многопользовательский режим и режим Зомби отвечала команда из Treyarch.

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