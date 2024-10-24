Вышел релизный трейлер Dragon Age: The Veilguard – фанаты ждали ее десять лет

Эпичное приключение начнется уже 31 октября на ПК и консолях.

Разработчики Dragon Age: The Veilguard вслед за системными требованиями игры поделились релизным трейлером. Согласно описанию ролика, "скоро судьба Тедаса будет решена, к добру или к худу".

Древние тираны, владеющие силой богов, сбежали из своей тюрьмы, и это только начало. Впереди вас ждут демоны, порождения тьмы, оскверненные драконы и судьбоносные решения. Объедините Стражу Завесы и бросьте вызов богам – из описания трейлера.

Напомним, что The Veilguard – это четвертая полноценная игра во вселенной Dragon Age и продолжение Inquisition, вышедшей еще в 2014 году. Впрочем, сама игра по традиции серии, не задумывалась как прямое продолжение, поэтому в ней не будет симуляции выборов из предыдущих частей.

Главными антагонистами Dragon Age: The Veilguard станут Солас, компаньон героя из Inquisition, и эльфийские боги, которые "вырвались на свободу и теперь хотят поработить весь мир". Задача главного героя – дать отпор Соласу, а для этого придется завоевать доверие разных фракций Тедаса.

В BioWare уже подтвердили, что в игре не будет большого открытого мира – только отдельные закрытые локации с линейной структурой миссий. Зато авторы обещают дать игрокам один из самых продвинутых среди всех RPG редактор персонажа. Герой сможет выбрать расу и происхождение. Это повлияет на диалоги и отношения с фракциями.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Обзоры от прессы появятся 28 числа. Известно, что в игре не будет Denuvo или другой DRM-системы для защиты.

Dragon Age: The Veilguard — системные требования

Скорый выход новой Dragon Age также означает, что мы стали на шаг ближе к релизу нового Mass Effect, о котором ничего по сути неизвестно, хоть с анонса прошло почти четыре года.

Ранее в Steam "завирусился" Liar’s Bar. Это кооперативный симулятор карточного шулера, в которой, чтобы победить, нужно мухлевать и обманывать. Сейчас у игры активный онлайн под 100 тыс. игроков, а рейтинг одобрения составляет 87%.

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