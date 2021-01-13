По сюжету игроки застрянут во временной петле на враждебной планете.

Студия Housemarque опубликовала геймплейный трейлер и поделилась подробностями предстоящего блокбастера Returnal, который выйдет 19 марта эксклюзивно на PlayStation 5.

Трейлер Returnal

Как отметил, креативный директор студии Гарри Крюгер, в Returnal будут сочетаться взрывная динамика, удобное управление и безудержный расстрел врагов.

"Исследуйте непредсказуемый и постоянно меняющийся мир Атропос, выживайте в неистовых сражениях и жарких перестрелках, прерываясь только на захватывающие исследования. Мы сделали все возможное, чтобы играть в Returnal было не слишком просто, но достаточно интересно, и чтобы вам хотелось снова и снова возвращаться в этот захватывающий фантастический мир", – рассказал Крюгер.

Returnal – это шутер от третьего лица с элементами жанров roguelike и bullet hell. По сюжету главная героиня Селена попадает на планету Атропос. Здесь она застрянет во временной петле и вынуждена выживать, сражаясь с различными врагами.

Вооружение и способности

По словам разработчиков, в игре будет 10 видов базового оружия и более 90 видов модификаций для них. К примеру, дробовик "Утробный изрыгатель" можно модифицировать так, чтобы он оставлял кислотные лужи или стрелял взрывающимися снарядами. А вот "Энергозарядитель" можно будет "прокачать" так, чтобы он мог прикрывать игрока энергетически щитом. Модификации оружия можно будет комбинировать.

Также у каждого вида оружия будет альтернативный режим огня – от электрических импульсов до капсул со щупальцами.

"Объединяя несколько особенностей можно добиться неожиданных эффектов и создать уникальный стиль игры", – подчеркнул креативный директор студии.

В Returnal разработчики реализовали поддержку адаптивных триггеров геймпада DualSense:

При нажатии кнопки L2 до половины, можно прицелиться и выстрелить в основном режиме ведения огня;

При полном нажатии L2 можно перейти в альтернативный режим ведения огня.

Несмотря на то, что "огнестрел" будет часто попадаться, игрок сможет носить с собой только один вид оружия, поэтому нужно выбирать его тщательно.

Помимо оружия в игре будут вещи, дающие преимущество в определенных ситуациях, а также защитные средства. Одно из таких – кинетический сток, который может восстановить здоровье за убийства в ближнем бою.

Особенности мира игры

После каждой гибели главная героиня возвращается в начало временной петли – за несколько мгновений до аварийной посадки на планете.

После гибели персонаж теряет большинство полученных способностей и вещей, но не все. Часть из них остается, чтобы не прекращалось развитие героя.

Одним из постоянных элементов мира является Хтонос – таинственный инопланетный объект, который генерирует случайный предмет в начале каждого цикла возрождения. Также на определенных уровнях развития он выдает игроку дополнительные предметы.

В завершение разработчики предупредили, что не весь лут в игре будет полезным. Некоторые предметы будут оказывать негативные эффекты на игрока.

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Автор: Сергей Коршунов