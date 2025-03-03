Блогер узнал, откуда текут реки в Red Dead Redemption 2

Rockstar удалось сделать практически полностью реалистичную систему рек.

Автор YouTube-канала Any Austin, который ранее отслеживал, куда уходят линии электропередач в GTA 5, продолжает изучать игровые миры, на этот раз погрузившись в особенности речной системы Red Dead Redemption 2.

Исследование он начал с названий рек и сразу заметил интересную деталь: в отличие от реального мира, где водный поток обычно сохраняет одно имя на всём протяжении, в RDR2 реки меняют название. Например, Ланахаси после озера превращается в Сан-Луис. Это редкое явление, но в игре оно встречается.

Чтобы выяснить, как именно устроена водная система, Остин отправился к истокам. Он обнарHfужил, что некоторые реки начинаются на краю карты в виде водопадов, а другие - в виде небольших горных источников, питаемых талым снегом. В итоге он выделил четыре крупных бассейна, формирующих речную сеть региона.

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Затем блогер изучил, насколько реалистично проработано поведение воды. Он отметил, что в излучинах рек внешний берег размывается сильнее внутреннего, так происходит и в реальности. Однако не обошлось без ошибок: одна из рек в игре разделяется на два потока под слишком резким углом, чего в природе почти не бывает.

Ранее мы рассказывали, что Red Dead Redemption 2 обновила свой рекорд по одновременному онлайну. После скидок в 80% в игру одновременно играли 85 тысяч человек.

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