За звание главной игры прошлого года, в которой есть представители меньшинств, будут бороться Life is Strange: True Colors и Psychonauts 2.

Издание Gayming Magazine готовится провести церемонию награждения Gayming Awards 2022. На этом мероприятии отметят главные игры прошлого года, в которых присутствуют члены меньшинств. Портал уже объявил претендентов в двенадцати категориях. За основной приз будут бороться два известных проекта. Ниже представлены все игровые номинации.

Игра года

Boyfriend Dungeon;

Life is Strange: True Colors;

Psychonauts 2;

Unpacking.

Выбор читателей Gayming Magazine

Boyfriend Dungeon;

Forza Horizon 5;

Metroid Dread;

Resident Evil Village;

Sable;

Shin Megami Tensei V;

Super Monkey Ball Banana Mania;

The Great Ace Attorney Chronicles.

Лучшая инди-игра с представителями ЛГБТК

A YEAR OF SPRINGS;

Boyfriend Dungeon;

Lake;

Sword of the Necromancer;

Unpacking;

When The Night Comes.

Лучший ЛГБТК-стример

Aimsey;

BlizzB3ar;

CriticalBard;

Eevoh;

Eret;

Nihachu;

ReadySetBen;

RekItRaven;

Sammy M Jay;

Shaaba and Jamie;

Shawn.

Toph

Лучшая репрезентация

Boyfriend Dungeon;

Life is Strange: True Colours;

Unpacking;

Unsighted.

Лучший ЛГБТК-персонаж

Алекс Чэнь (Life is Strange: True Colors);

Гельмут Фуллбир и Боб Занотто (Psychonauts 2);

Стеф Гингрич (Life is Strange: True Colors);

Мередит Вейс (Lake).

Награда восходящей ЛГБТК-звезде стриминга

ItsMeHolly;

Cruuuunchy;

CoderGirlChan;

LuciaEverblack;

Luke_Boogie;

AwkwardishPanda.

Напомним, в прошлом году лучшей ЛГБТК-игрой стала Hades. "Рогалик" смог обойти даже The Last of Us Part II.

