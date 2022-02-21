Лезвие еще предстоит доделать.

У знаменитой MMORPG World of Warcraft по-прежнему много фанатов. Один из них — посетитель форума Reddit под псевдонимом TethanProps. Он решил интересным способом выразить свое увлечение игрой. Энтузиаст задался целью создать копию легендарного меча из WoW под названием Ледяная Скорбь. И что самое интересное, TethanProps смог реализовать свой замысел, хоть пока и не до конца.

На видео ниже показывается реплика оружия, над которой трудится энтузиаст. У меча есть лишь часть лезвия, однако в будущем пользователь планирует исправить этот недочет. Зато остальные элементы Ледяной Скорби за авторством TethanProps уже сейчас поражают воображение. Энтузиаст точечно воссоздал рукоять и гарду в виде рогатого черепа. Он также позаботился об орнаменте на разных частях меча, чтобы реплика полностью соответствовала оригиналу.

Напомним, Ледяная Скорбь — это культовое оружие, которым владел Артас Менетил после превращения в Рыцаря Смерти. Падший принц получил его еще в Warcraft III. А в WoW он использовал меч в своем походе против всех живых рас на просторах Азерота.

Коротко о World of Warcraft

Это одна из самых известных MMORPG на планете. В нее продолжают играть миллионы пользователей, а новые расширения всегда увеличивают популярность проекта — как минимум кратковременно.

В World of Warcraft реализовано много разного контента. Есть полноценные сюжетные линии с заданиями, ежедневные квесты, мировые боссы, подземелья, рейды и многое другое.

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