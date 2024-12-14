Всё потому что на TGA 2024 победила не Black Myth: Wukong.

Вчера ночью прошла церемония награждения "Игры года" по версии The Game Awards 2024, на которой победила Astro Bot от Playstation. Как оказалось, большой пласт игроков, преимущественно из Китая, остался недоволен таким результатом премии, они считают, что победу заслужила Black Myth: Wukong.

В основном критика игроков из Китая обрушилась на директора Larian Studios Свена Винке, как на человека, который в этот раз и объявлял игру года. Недовольные игроки зацепились за слова в речи разработчика о том, что хорошие продажи - не показатель качества игры. Black Myth: Wukong продался тиражом в 10 раз больше, чем Astro Bot: более 20 миллионов копий у китайского проекта против 1.5 миллиона у эксклюзива Playstation. На почве этого начался ревью-бомбинг Baldur's Gate 3 в Steam.

"Поскольку игре не нужны продажи и голоса игроков, чтобы доказать, хороша она или нет, вот вам плохая рецензия" "Я слышал, что продажи игр и отзывы игроков не так важны, так что я дам вам плохую рецензию, плюс смогу ли я получить свои деньги обратно?" "Самая дорогая, самая короткая, самая продаваемая, единственная семейная игра года - Astro Bot!"

Разумеется, пошли и обвинения в продажности премии: "Во сколько это обошлось Sony?"

Видео дня

На утро после церемонии проснулись китайские уже фанаты RPG от Larian и начали ответный ревью-бомбинг, но уже положительными отзывами:

"Хорошая игра, хорошее отношение к производству, хорошая команда, не стоит получать плохие отзывы из-за споров между другими играми" "Величие не нуждается в представлении. Мне выпало счастье играть в такую жизнеутверждающую игру, и я благодарю Larian за сотни очень счастливых часов." "Это не идеальная игра, но если кто-то после нее попытается претендовать на это звание, ему стоит сначала хотя бы перелезть через эту гору"

Ранее мы рассказывали, что Larian Studios понемногу тизерит свою следующую игру. Свен Винке сообщил, что они работают над новым проектом в рождественском поздравлении от студии.

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