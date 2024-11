В список проблемных игр попали Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 и Call of Duty: Black Ops 6.

В сети появляется все больше жалоб от пользователей PlayStation 5 Pro на некорректность работы игр, получивших метку "PS5 Pro Enhanced" – игроки сообщают о серьезных проблемах с графикой в Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 и Call of Duty: Black Ops 6.

Как сообщает портал VGC, вместо "чистого" изображения владельцы новой консоли видят странный эффект мерцания на некоторых поверхностях, который отвлекает от игры. Примечательно, что до выхода патчей с поддержкой PS5 Pro эти же игры на базовой PS5 работали без каких-либо заметных проблем с графикой.

В одном из роликов показано, как пользователь переключается в режим "Производительность" во время игры в Silent Hill 2 Remake, в результате чего сразу же появляется эффект мерцания, особенно хорошо заметный на лужах и деревьях.

Специалисты Digital Foundry также подтвердили наличие проблемы. Они заметили мерцание поверхностей в Alan Wake 2 и Star Wars Jedi: Survivor, особенно заметное при включенной трассировке лучей. По их мнению, это следствие некорректной работой технологии масштабирования PSSR, а конкретно – в устаревшей версии PSSR SDK 9 в некоторых играх, в то время как более новая версия SDK 10 эту проблему решает.

Эксперты также предположили, что апскейлер может плохо работать с более низким разрешением рендеринга. Например, в Alan Wake 2 в режиме "Производительность" изначальное разрешение составляет всего 864p, а затем масштабируется до более высокого разрешения с помощью PSSR. Возможно, именно это низкое исходное разрешение является причиной мерцания. В качестве решения они предложили разработчикам повысить разрешение рендеринга в режиме "Производительность".

В пользу этой теории говорит тот факт, что в играх с высоким "нативом", таких как Ratchet & Clank: Rift Apart и The Last of Us Part II Remastered, мерцаний либо нет вовсе, либо они менее заметны.

PS5 Pro доступна уже почти две недели, но пока ни Sony, ни разработчики игр, в которых наблюдаются проблемы, никак не комментировали ситуацию. Владельцам консоли остается ждать патчей, которые исправят эти недостатки, либо искать временные решения, такие как переключение в режим "Качество" или отключение трассировки лучей.

Ранее мы рассказывали, что Playstation 5 Pro получила первую скидку всего через неделю после начала продаж. Хоть снижение цены совсем несущественное, это странно, ведь раньше Sony не делала скидок на свои релизы так скоро.

