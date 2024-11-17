Владельцы Playstation 5 Pro массово жалуются в социальных сетях на графические ошибки в Silent Hill 2 Remake.
На это обратили внимание на сабреддите r/silenthill. Пользователи отмечают, что Silent Hill 2 Remake на новой консоли сломана, в игре встречается множество графических артефактов:
"Я даже не могу заставить себя играть в таком состоянии, потому что это так отвлекает. Мне кажется, что даже если бы я играл в игру в таком состоянии, она бы только ухудшилась на протяжении всей игры, и я бы еще больше разозлился."
Скорее всего это связано с новой технологией суперсемплинга от Sony - Playstation Spectral Super Resolution. Ремейк Сайлент Хилл ещё не получил патч-апдейт для Playstation 5 Pro, но технологии с новой консоли там уже применяются. Это и может послужить причиной таким графическим ошибкам как гостинг и фликеринг, которые встречаются в игре.
Ранее мы рассказывали, что Playstation 5 Pro получила первую скидку всего через неделю после начала продаж. Хоть снижение цены совсем несущественное, это странно, ведь раньше Sony не делала скидок на свои релизы так скоро.