Игра ещё не получила патч для Playstation 5 Pro.

Владельцы Playstation 5 Pro массово жалуются в социальных сетях на графические ошибки в Silent Hill 2 Remake.

На это обратили внимание на сабреддите r/silenthill. Пользователи отмечают, что Silent Hill 2 Remake на новой консоли сломана, в игре встречается множество графических артефактов:

"Я даже не могу заставить себя играть в таком состоянии, потому что это так отвлекает. Мне кажется, что даже если бы я играл в игру в таком состоянии, она бы только ухудшилась на протяжении всей игры, и я бы еще больше разозлился."

Скорее всего это связано с новой технологией суперсемплинга от Sony - Playstation Spectral Super Resolution. Ремейк Сайлент Хилл ещё не получил патч-апдейт для Playstation 5 Pro, но технологии с новой консоли там уже применяются. Это и может послужить причиной таким графическим ошибкам как гостинг и фликеринг, которые встречаются в игре.

Ранее мы рассказывали, что Playstation 5 Pro получила первую скидку всего через неделю после начала продаж. Хоть снижение цены совсем несущественное, это странно, ведь раньше Sony не делала скидок на свои релизы так скоро.

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