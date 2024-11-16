В британских магазинах PS5 Pro стала дешевле на 40 фунтов.

С момента релиза Playstation 5 Pro прошло чуть больше недели, но в некоторых европейских магазинах консоль уже отдают со скидкой.

Журналист издания Games Radar заметил, что в британском интернет-магазине EE Store консоль отдают со скидкой в 40 фунтов стерлингов, сейчас PS5 Pro можно приобрести за 660 фунтов вместо 700. Также сообщается, что в британской сети Argos PS5 Pro тоже можно было купить за 660 фунтов, но вскоре цену подняли до 690 фунтов.

Games Radar отмечает, что хоть скидка кажется совсем несущественной, но обычно Sony не отдаёт свои новинки на распродажи так быстро. К примеру, первая скидка на Playstation 5 Slim появилась спустя 4 месяца после релиза.

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Ранее мы рассказывали, что спекулянты, которые планировали заработать на перепродажах Playstation 5 Pro, терпят убытки, ведь консоль не в дефиците, и купить её в официальном магазине не является проблемой.

Также недавно стало известно, что Sony готовит снижение цен на стандартную Playstation 5, вероятно в честь грядущей распродажи Cyber Monday. Компания случайно раскрыла свои планы раньше времени, но быстро удалила пост с анонсом.

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