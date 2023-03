Джоэла мог исполнить Махершала Али.

После показа первой серии экранизации The Last of Us многие критики и зрители похвалили Педро Паскаля за удачное исполнение Джоэла. Актер действительно отлично подошел под образ циничного и душевно разбитого контрабандиста. Однако на эту роль всерьез рассматривался другой кандидат — Махершала Али.

Об этом в интервью The Direct рассказал Джеффри Пирс, который сыграл Томми в игровой дилогии The Last of Us и Перри в экранизации. Он заявил: "Первоначально они говорили с Махершалой Али о роли Джоэла, что является очевидным сигналом к тому, что я не собираюсь играть Томми. Когда они выбрали Педро, я понял, что да, этого точно не произойдет, независимо от этого".

Напомним, в 2021 году ходили слухи о выборе Али на главную роль в адаптации The Last of Us. С актером якобы велись переговоры после отказа Мэттью Макконахи. Однако Пирс ничего не упоминал о последнем, так что он мог просто отказаться на раннем этапе и не рассматриваться, как полноценный кандидат.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

