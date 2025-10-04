Рассказываем, когда осенние каникулы у детей в Украине и сколько времени они будут отдыхать.

В сентябре начался очередной учебный год у школьников. Ожидается, что он закончится 30 июня следующего года. Мы разобрались, когда каникулы в Украине в октябре.

Как известно, в течение учебного года школьники имеют право на несколько недель отдыха.

Когда осенние каникулы в Украине 2025

Согласно законодательству, учебные заведения могут на свое усмотрение корректировать некоторые нюансы образовательного процесса. Так, педагоги могут принимать решение касательно расписания, графика занятий и формирования учебного года. В этот список также входят осенние каникулы.

Даты, в которые будут отдыхать школьники, могут отличаться в зависимости от конкретного учебного заведения и региона. Если учитывать опыт прошлых лет, каникулы начнутся 27 октября. Период осеннего отдыха обычно длится около недели.

В то же время стоит учитывать, что на каникулы может повлиять эпидемическая ситуация. После наступления холодов в Украине традиционно растет количество простудных и других болезней. Из-за этого школы, которые работают очно, могут закрыться на карантин, чтобы предотвратить бесконтрольный рост заболеваемости.

В связи с этим департаменты образования и науки в сотрудничестве с местными администрациями могут переносить или продлевать каникулы. Соответствующие решения принимаются в зависимости от ситуации в регионе для обеспечения безопасности школьников и персонала учебных заведений.

Кабмин представил рекомендательный календарь с графиком каникул. Если отдых будут планировать в соответствии с ним, тогда:

с 27 октября по 2 ноября - будут осенние каникулы;

с 27 декабря по 11 января - зимние;

с 23 марта по 29-е число - весенние;

с 1 июня и до начала учебного года - летние.

Таким образом первый семестр продлится с начала сентября и до 26 декабря, а второй - с 19 января по 29 мая 2026 года.

