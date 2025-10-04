Рассказываем, что такое синнабон, кто придумал эти булочки и как их приготовить.

У многих осень уже давно ассоциируется с ароматными булочками с корицей. Синнабоны продаются во многих пекарнях. Их подают с разными фруктовыми соусами, посыпают орешками, украшают карамелью и шоколадом. Мы подготовили несколько рецептов, с помощью которых можно приготовить синнабоны у себя дома.

Кто придумал синнабон

Изначально существовала сеть пекарен с одноименным названием Cinnabon. Они прославились рулетами с корицей и глазурью. Рецепт своей фирменной выпечки изобрели сами владельцы пекарни путем многих экспериментов.

Хотя первую пекарню открыли еще в 1985 году, компания и сейчас продает свои синнабоны, а их выпечка стала знаменитой не только в США, но и во всем мире.

Синнабоны - рецепт классический

Готовятся базовые синнабоны с корицей. Это ароматный осенний десерт, который наполнит дом уютом. Для него берем:

450-500 граммов муки;

200 миллилитров молока;

одну столовую ложку сахара;

25 граммов живых дрожжей;

100 граммов сливочного масла (+100 граммов для начинки);

0,5 чайной ложки соли;

100-150 граммов коричневого сахара;

одну-две столовые ложки молотой корицы;

250 граммов крем-сыра;

одну-две столовые ложки лимонного сока;

две столовые ложки сахарной пудры.

Сливочное масло нужно заранее достать, чтоб оно стало мягким. В миску всыпаем муку, сахара и соль. Туда же нужно раскрошить дрожжи и все вместе перемешать.

Добавляем масло, теплое молоко и замешиваем тесто. Это можно сделать руками или с помощью комбайна. Тесто нужно собрать в шар, переложить в миску, смазанную маслом, накрыть пленкой и убрать в тепло на час. Чтоб тесто хорошо подошло, не должно быть сквозняка или холода.

Обминаем его и раскатываем в пласт толщиной около двух миллиметров. Смазываем мягким сливочным маслом и посыпаем корицей с коричневым сахаром.

Скатываем тесто в рулет и режем его ниткой на шесть частей. Для этого продеваем нить снизу и разрезаем крест-накрест.

Форму для выпечки смазываем маслом и расставляем синнабоны. Между ними нужно оставить один-два сантиметра. Накрываем чистым полотенцем и оставляем на 20 минут. В это время нагреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем булочки 30 минут.

Взбиваем крем-сыр с пудрой и лимонным соком до однородности. Смазываем кремом еще горячие булочки и подаем, когда немного остынут.

Синнабоны - простой рецепт

Это максимальное простой вариант знаменитых булочек с корицей. Проще будет только купить готовые. Для приготовления берем:

500 граммов слоеного дрожжевого теста;

пять столовых ложек сахара;

две столовые ложки корицы;

30 граммов сливочного масла;

150 граммов творожного сыра;

100 граммов сахарной пудры;

50-100 миллилитров сливок 33%.

Тесто размораживаем по инструкции. Раскатываем, соединяя два листа в один длинный. Масло растапливаем, а сахар с корицей перемешиваем в отдельной пиале. Смазываем маслом тесто и посыпаем ароматной начинкой. Сворачиваем рулет и режем его на одинаковые кусочки.

Пергаментом выстилаем дно формы и выкладываем булочки на расстоянии друг от друга. Слегка сплюскиваем их и убираем на 30 минут в теплое место. Выпекаем 20 минут при температуре 180 градусов.

В это время делаем крем. Взбиваем творожный сыр, сливки и пудру. Густоту крема регулируйте сливками на свое усмотрение. Синнабоны смазываем еще горячими.

Синнабоны - рецепт с яблоками

Напоследок оставили булочки с фруктами. Сочетание яблок и корицы уже давно стало визитной карточкой осени. В синнабонах это тоже популярная начинка. Для приготовления берем:

5 граммов сухих дрожжей;

0,5 стакана воды;

100 граммов сахара;

50 миллилитров молока;

135 граммов сливочного масла;

одно яйцо;

одну чайную ложку соли;

два стакана муки;

два яблока;

0,5 стакана коричневого сахара;

чайную ложку корицы;

35 граммов сливочного сыра;

100 граммов сахарной пудры;

один миллилитр ванильной эссенции.

Смешиваем дрожжи, теплую воду и чайную ложку сахара. Оставляем на 10 минут. Далее в чашу миксера вливаем теплое молоко и добавляем 45 граммов сахара, 35 граммов масла, яйцо и соль. Смешиваем на средней скорости. Подсыпаем половину муки и перемешиваем.

Вливаем к мучной смеси дрожжи и снова перемешиваем. Частями вводим остальную муку, пока не получится однородное тесто. Смазываем маслом миску, перекладываем в нее тесто, накрываем и убираем в тепло на два часа.

В это время чистим и нарезаем яблоки кубиком. В сотейнике нагреваем масло (40 г) и сахар (50 г). Добавляем яблоки и готовим около 15 минут, пока они не обретут карамельный аромат и цвет.

Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем растопленным маслом (20 г). Посыпаем его смесью корицы с коричневым сахаром и выкладываем сверху яблоки. Скручиваем рулет и делим его на булочки шириной пять сантиметров. Форму выстилаем пергаментом, смазываем маслом и перекладываем в нее синнабоны. Их нужно оставить еще на два часа. Выпекаем в духовке около 20 минут при 190 градусах.

Далее нужно смазать синнабоны с яблоками кремом. Для него смешиваем масло (40 г), сливочный сыр, пудру, щепотку соли и ваниль. Подавать булочки лучше всего теплыми.

