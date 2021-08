Акция в честь пятилетия франшизы закончится 11 августа в 20:00 по Киеву.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовали бесплатные выходные для сборника кулинарных аркадных игр Overcooked! All You Can Eat. Акция приурочена к пятилетию франшизы, и закончится 11 августа в 20:00 по киевскому времени.

Сыграть бесплатно в Overcooked! All You Can Eat можно на странице игры в Steam.

Также в честь юбилея сборник, как и другие игры серии получил скидки:

Overcooked – 51 грн (скидка 80%);

Overcooked! 2 – 142 грн (скидка 66%);

Overcooked! All You Can Eat – 308 грн (скидка 40%).

Сниженные цены на все игры франшизы продержатся до 13 августа.

Напомним, что Overcooked! All You Can Eat вышла 21 марта 2021 года. Это переосмысление первых двух частей серии. Обе игры из сборника теперь работают в 4K и 60 FPS, в них свыше 200 уровней и более 80 шеф-поваров, а также многопользовательский онлайн-режим.

Основа игры прежняя – нужно вовремя готовить блюда, чтобы клиенты не покидали ресторан. Задача усложняется множеством необычных препятствий на аренах, и трудными испытаниями.

И первая, и вторая часть Overcooked получила признание у игроков.

Автор: Сергей Коршунов