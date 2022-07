Первое место заняла Маления, Клинок Микеллы.

Разговоры об Elden Ring не утихают с момента выхода. Пользователи обсуждают секреты, делятся руководствами и проходят разнообразные испытания. А недавно фанаты свежего творения FromSoftware определили, какой из боссов получился самым сложным в игре. Результат оказался довольно ожидаемым.

Посетитель форума ResetEra под псевдонимом aiswyda создал опрос. В нем он предложил каждому пользователю проголосовать за босса, которого было сложнее всего победить в Elden Ring.

Первое место заняла Маления, Клинок Микеллы — один из самых известных противников в проекте. За нее проголосовали 977 из 1273 человек (76,7%). Босс запомнился своей сложностью, интересной механикой и прекрасным дизайном. С момента релиза Elden Ring Маления успела обрести культовый статус. В проекте даже появился игрок под псевдонимом Let Me Solo Her. Он подключался к другим пользователям и убивал босса в одной лишь набедренной повязке и с горшком на голове. Этот боец успел сразить Малению более тысячи раз.

Второе место разделили Радагон из Золотого порядка и Зверь Элдена (11,4%). А условную "бронзу" получил еще один тяжелый и обязательный противник — Радан Бич Звёзд (3,1%). В список также попали Хозяин осколка Мог (2,0%) и Маликет Черный Клинок (1,6%).

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

