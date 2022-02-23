Проект получил максимальные оценки от ведущих профильных изданий.

Недавно спал запрет на публикацию обзоров Elden Ring — нового ролевого экшена от студии FromSoftware и автора "Игры престолов" Джорджа Мартина. Если верить рецензиям западных изданий, то разработчики Dark Souls выпустили настоящий шедевр. Журналисты наперебой хвалят едва ли не каждый аспект проекта.

Elden Ring уже вошла в список лучших игр в истории, по мнению критиков. На Metacritic (PS5-версия) экшен-RPG FromSoftware имеет 97 баллов после 43 обзоров. На страницах для ПК и Xbox Series X красуются 95 баллов, но там рецензий меньше. А на OpenCritic, втором известном агрегаторе оценок, Elden Ring и вовсе вырвалась на первое место среди всех проектов. Выдержки из обзоров отдельных западных изданий присутствуют ниже.

PC Invasion (10 из 10): "Elden Ring — это зрелище и чудо, на которое стоит посмотреть. Несмотря на некоторые проблемы, общий опыт остается глубоко увлекательным. Это одна из лучших игр с открытым миром, в которые я когда-либо играл".

VGC (5 из 5): "Elden Ring — это фантастическая игра, которая все еще способна подарить ни с чем не сравнимый восторг от победы над сложным боссом после многочасовой битвы. Те, кто поклоняется церкви Souls-like, найдут игру, в которой есть практически все, чего они когда-либо хотели".

ZTGD (8 из 10): "Несмотря на то что технические проблемы, связанные с неполноценным портом для ПК, и привычные атрибуты формулы открытого мира существенно испортили мое впечатление от игры, Elden Ring по-прежнему является впечатляющим достижением, объединяющим в себе захватывающий дизайн мира, исследования и бои".

Elden Ring — основные подробности

Elden Ring — это самая большая игра FromSoftware. В ней будет бесшовный открытый мир, динамическая система погодных условий и смена времени суток.

Путешествовать по локациям игры можно верхом на лошади.

Пользователи должны создать персонажа и прокачать его под собственный стиль боя.

В стычках можно применять разнообразное оружие, магию и другие навыки.

Кроме обычных поединков, в игре будут элементы скрытного прохождения.

Предварительные заказы проекта уже открыты. В Steam цена составляет 799 гривен.

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