Оказалось, что в классической версии осталась давняя ошибка.

Blizzard Entertainment запустила классические сервера World of Warcraft: Wrath of the Lich King 26 сентября. Спустя сутки в игре появился первый персонаж максимального уровня. Опытный пользователь достиг такого впечатляющего результата благодаря старому багу, который разработчики не исправили в Classic-версии.

Рекордсменом стал стример и член гильдии Echo Guild под псевдонимом Naowh. Он прокачал персонажа расы эльф крови и класса паладин до 80 уровня. Такая скорость объясняется использованием старого, но довольно сложного бага.

В Wrath of the Lich King есть элитный противник по имени Рокир, который регулярно призывает волны зомби. Задача игрока — напасть на первую группу ходячих мертвецов до появления следующей. Тогда при убийстве противников опыт засчитается, как за две волны. А все потому, что при атаке на зомби Рокир отменяет призыв новых врагов. Однако игра считает, будто они появились на поле боя и были уничтожены пользователем. В результате опыта насчитывается больше, чем должно.

Naowh применял баг, чтобы получить последние девять уровней. До этого он прокачивался стандартным способом. Игрок также заручился поддержкой группы пользователей первого уровня. Они удерживали Рокира, пока Naowh накапливал опыт. Стример считает, что Blizzard может отобрать у него максимальный уровень из-за применения бага. Но тогда он станет еще и первым человеком в World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, который попал под откат.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic — главные детали

Расширение запустили по схеме, испытанной классической версией MMORPG и аддоном The Burning Crusade.

Игроки будут начинать приключение в одной из двух локаций: Борейской тундре или Ревущем фьорде. К списку профессий добавится "Начертание", которое позволяет создавать мистические глифы для изменения свойств навыков, а также артефакты для левой руки.

Каждый пользователь сможет создать одного рыцаря смерти на сервере. Для этого не понадобится уже прокаченный до 55 уровня персонаж.

Аддон снабдили легендарными подземельями для пяти игроков, такими как "Азжол-Неруб" и "Очищение Стратхольма". Будет также обновленный вариант рейда с осадой Наксрамаса на 10 и 25 пользователей.

Появятся свежие достижения с разными наградами за подвиги и свершения игроков.

