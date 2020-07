По мотивам кровавого экшена God of War выпустят детскую книгу

Книга God of War: B is For Boy будет учить детей алфавиту.

По мотивам экшена God of War выйдет детская книга под названием God of War: B is For Boy.

Как передает портал Polygon, книгу выпустит издательство Insight Editions.

God of War: B is For Boy научит детей алфавиту и расскажет о путешествии Кратоса и его сына Атрея к вершине самой высокой горы. Каждая страница будет посвящена отдельной букве английского алфавита, а также будет раскрывать часть сюжета игры.

Помимо Кратоса и Атрея, в книге God of War: B is For Boy появятся и другие персонажи серии. God of War: B is For Boy поступит в продажу 1 сентября 2020 года.

Трейлер God of War

О чем God of War

God of War – это продолжение серии экшн-игр о спартанце Кратосе, который ведет борьбу с богами. Игра вышла в 2018 году и стала мягким перезапуском франшизы, поменяв сеттинг с греческого на скандинавский. Сюжет новой части рассказывает о приключениях Кратоса и его сына Атрея. God of War (2018) был признан «Игрой года».

